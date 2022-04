tres canciones y una vida TRES CANCIONES Y UNA VIDA Javier San Pedro Ortega y el premio y castigo de dedicarse al vino AG Publicado: 17/04/2022 13:06 (UTC+2) Última actualización: 17/04/2022 13:06 (UTC+2) Charlamos con este joven bodeguero de Laguardia que este mismo año ha recibido ese reconocimiento por parte del prestigioso Tim Atkin, que le ha incluido en la lista como joven bodeguero de 2022. Repasamos su vida a través de la música. Escuchar la página Escuchar la página

Javier San Pedro Ortega y el premio y castigo de dedicarse al vino

Nacer en un pueblo como Laguardia imprime algo en la personalidad y en el carácter que no es comparable a nada. Disfrutar, cada día, del paisaje que se yergue sobre la Villa o que se asoma desde cualquier lugar extramuros, no se paga ni con todo el vino que dan las vides de Rioja Alavesa. Nuestro invitado creció entre las calles de este pueblo rodeado por la muralla que mandó levantar el Rey Sancho el Fuerte (de Navarra) y entre las viñas que dominan el paisaje de uno de los pueblos con más encanto del mundo. Cuando no había cumplido ni la mayoría de edad creó su primer vino y este mismo año el prestigioso Tim Atkin le ha incluido en la lista como joven bodeguero de 2022.

Es Javier San Pedro Ortega, que ha seleccionado estas tres canciones para repasar su trayectora vital y personal:

- Alejandro Sanz - Mi Peter Punk

- Pharrell Williams - Freedom

- C Tangana - Me maten