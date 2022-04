la columna jaionica La Columna Jaiónica Caras y caretas I.I Publicado: 24/04/2022 13:16 (UTC+2) Última actualización: 24/04/2022 13:16 (UTC+2) Jaione Sanz firma esta columna canalla y descarada, una mirada desenfadada a la vida. Hoy reflexiona sobre las vicisitudes más mundanas, y no por ello menos importantes, derivadas de las mascarillas y su retirada gradual. Escuchar la página Escuchar la página

De mi peluquera sé que tiene ojos incisivos y manos meticulosas, más agujeros en las orejas que en todo el cuerpo y tatuaje nostálgico junto a la muñeca. Es una espadachina capilar de las que apenas quedan: observa mucho y habla poco, muy poco. Un silencio inusual en el gremio al que sólo cabe entregarse con placer y ojos cerrados. Me acomodo en la silla, comienza el baile de tijeras y me dejo hacer hasta acabar en reverencia. Sin embargo, estos días me tiene nerviosita perdida. El martes voy a cortarme las puntas y puede que por primera vez le vea la cara al completo. Soy Catherine Zeta Jones a punto de descubrir qué hay detrás de la máscara del zorro. La emoción de la era post-mascarilla a golpe de secador y planchas....