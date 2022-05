Asuntos de antaño y hogaño HISTORIAS DE LA MODA Influencers de Antaño y Hogaño: Iris Apfel EB Publicado: 08/05/2022 13:39 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2022 13:39 (UTC+2) “No eres guapa y nunca lo serás, pero no importa. Tienes algo mucho más importante. Tienes estilo”, le dijeron. Hoy, a sus 100 años, la empresaria y decoradora Iris Apfel es, en efecto, un indiscutible icono de la moda internacional. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Iris Apfel en una foto libre de derechos 19:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ampliamos nuestro catálogo de Influencers de Antaño y Hogaño. Una doble etiqueta que resulta particularmente apropiada para nuestra protagonista de hoy: a unos meses de cumplir los 101 años, la empresaria, decoradora de interiores y prescriptora estadounidense Iris Apfel fue tan influyente antaño como lo sigue siendo hogaño.

Con su pelo blanco, sus coloridas prendas, sus vistosos accesorios y, sobre todo, sus enormes e identificativas gafas, se ha convertido en un indiscutible icono de la moda mundial.

¿Cuántas personas pueden decir que han firmado un contrato con una prestigiosa agencia de modelos a los 97 años?

Imagen de relevantes firmas de carácter internacional, H&M acaba de presentar una colección inspirada en el personalísimo estilo de esta neoyorkina.

El secreto está en no tomárselo muy en serio. "Si llevas algo puesto y no funciona -afirma-, no te preocupes, la policía del estilo no va a venir a arrestarte".