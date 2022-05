déjate llevar Crónica de Araba Vitoria-Gasteiz necesita despejar las claves de su futuro y apostar por proyectos ilusionantes EITB-MEDIA Publicado: 28/05/2022 10:29 (UTC+2) Última actualización: 28/05/2022 11:06 (UTC+2) Vitoria-Gasteiz disfruta de un elevado nivel de bienestar, según revelan frecuentemente los datos tanto del Eustat como del Ine, pero al mismo tiempo vive inmersa en una insatisfacción permanente, debatiendo sobre los proyectos estratégicos y descifrando las claves que definen su futuro. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La movilidad es una de las claves estratégicas en el futuro de Vitoria-Gasteiz 4:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace



Gasteiz es la tercera capital del Estado con mejor renta media. Sólo le superan Donostia y ligeramente Bilbao. El excelente dato ha venido acompañado esta semana de otro no menos gratificante, como es el de ser la capital que goza de una mayor esperanza de vida, con 84,3 años de media.Estos y otros registros estadísticos son útiles para tener una fotografía general, hacer comparaciones y conquistar puestos en el ranking mediático del bienestar, pero la realidad es más poliédrica. La riqueza no se distribuye equitativamente. Las diferencias entre las zonas más desfavorecidas y más ricas se han acrecentado en los últimos diez años. Zaramaga ha relevado a Abetxuko como barrio más pobre y hay una diferencia de casi siete años en esperanza de vida entre los barrios periféricos del Norte, por ejemplo, y la zona Sur de Mendizorrotza.

Por eso, a la hora de leer los datos estadísticos, la cultura de la satisfacción, en ocasiones, puede llegar a ser tan equívoca como negativa la falta de autoestima de la que, a juicio de destacados observadores, adolece Vitoria-Gasteiz.

Radio Vitoria ha reunido esta semana a cuatro expertos: geógrafos, economistas, arquitectos y urbanistas que nos han dejado sus opiniones, coincidentes, en algunos casos, y con matices y diferencias, en otros, sobre el presente y futuro de la capital alavesa. Itziar Aguado, Pedro Arriola, Fernando Bajo y Pablo Carretón, los pueden escuchar en la web de Radio Vitoria, comparten de entrada que Vitoria debiera destinar una plaza cementerio a la colección de proyectos fallidos.

Pedro Arriola cree que es un problema sobre todo de actitud en una ciudad que vive instalada en el malestar de la sociedad del bienestar. Cifra en la cultura y el conocimiento la gran asignatura pendiente en una comunidad no muy segregada, pero diversa, sin memoria, sin historia y con una falta de autoestima urbana, que bloquea la existencia de proyectos ilusionantes, La falta de consenso en la clase política es otro de los elementos determinante.

El futuro pasa precisamente por esa mirada hacia la ciudad del conocimiento, sostiene Pablo Carretón, basada en la industria, la universidad y la formación profesional.A esta coincidencia general se une también, bajando al terreno de lo concreto, la necesidad coser la ciudad evitando nuevas expansiones invasivas como la extensión residencial de los últimos 20 años. El anillo verde y los centros cívicos son dos señas de identidad de un valor social y medioambiental incuestionable, recuerda Itziar Aguado, que sin embargo no suele ser suficientemente valorado por los propios vitorianos acomodados en una ciudad con un alto nivel de vida. No hay brechas que pongan en riesgo cohesión social, pero sí alerta de la existencia de crecientes indicadores de segregación por renta social o estatus migratorio.

En el kilómetro cero de la post-pandemia la capital alavesa se despereza en el terraceo, intentando sacar la cabeza, sin saber muy bien por dónde ir, asegura Pedro Arriola, convencido de que las nuevas generaciones superarán esa atonía del malestar que lleva consigo la sociedad del Bienestar. Fernando Bajo sostiene que no hay futuro sin sueño y que esta ciudad necesita ilusión y ambición. Entre sus sueños desataca el de convertir Vitoria en la primera ciudad "carbono cero" del estado y no oculta sus deseos de sustituir la ineficacia del Palan General por otras figuras menos escleróticas.

En la mirada al futuro el soterramiento del ferrocarril es clave para Itziar Aguado y Pedro Arriola. No sólo por llegada de la Alta Velocidad en sí, sino para la conexión Este-Oeste de la ciudad, desahogando el pequeño y constreñido Ensanche del XIX, asfixiado por el Casco Viejo y las vías del tren. Respondiendo a la dicotomía del carácter vitoriano, Pablo Carretón y Fernando Bajo, cansados de sucesivas frustraciones, se muestran más escépticos y prefieren soñar en el futuro de Vitoria sin depender del dorado del soterramiento.