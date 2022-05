Crónicas de Amèlie Crónicas de Amélie Crónicas de Amélie | Cinco lobitos, "una ópera prima absolutamente imponente" I.I Publicado: 28/05/2022 12:00 (UTC+2) Última actualización: 28/05/2022 12:00 (UTC+2) Amélie recomienda esta semana la película "Cinco Lobitos", ópera prima de la directora Lauda Ruiz de Azúa, "una película sencilla y sin medios, que parece más la obra maestra de una directora reconocida y consagrada" Escuchar la página Escuchar la página

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo actuar. Al ausentarse su pareja por trabajo durante un corto periodo de tiempo, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar al pequeño. Lo que no sabe la joven es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.