Regulación horario terrazas ¿Hay que fijar un límite de tiempo en las terrazas de los locales de hostelería? I.I Publicado: 16/07/2022 13:37 (UTC+2) Última actualización: 16/07/2022 13:37 (UTC+2) Sonia Fuentes, miembro de Gasteiz On y responsable del bar Toloño, cree que no, y que, de momento, ese es un debate que no se plantea dentro del sector hostelero de la ciudad

Barcelona ha sido la primera ciudad del estado en fijar límite de tiempo en las terrazas de los locales de hostelería: 30 minutos para beber un refresco, caña, o cualquier otra bebida y una hora para comer. Pero la cosa no acaba aquí, porque además del tipo de consumición, también se tienen en cuenta aspectos como el número de comensales. En algunos casos no se permite acceder a las terrazas si no se va acompañado e incluso, en varios locales, no conceden el acceso a parejas, solo a grupos de tres o más. Bilbao también se ha hecho eco de esta nueva medida. Un establecimiento de la ciudad ha limitado el tiempo en mesa dependiendo del tipo de consumición. Por un café el cliente tiene derecho a estar sentado 15 minutos mientras que una cerveza le permite estar 25, una copa 35 minutos y un bocadillo 40 minutos.

¿Debería implantarse esta medida en Vitoria-Gasteiz?

Sonia Fuentes, miembro de Gasteiz On y responsable del bar Toloño en la Cuesta de San Francisco, cree que no. Con ella hemos hablado de este y otros temas, como las fiestas de Vitoria, la escasez de camareros y el aumento de los precios.