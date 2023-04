déjate llevar Medio ambiente Próximamente Araba contará con dos garbigunes más K.A Publicado: 01/04/2023 14:11 (UTC+2) Última actualización: 01/04/2023 14:13 (UTC+2) Desde el departamento de medio ambiente de la Diputación de Araba se han sellado más de 100 vertederos ilegales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Vertederos en Araba 20:23 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Próximamente Araba contará con dos garbigunes más

Entrevistamos a Nati Nati Lopez de Munain es la directora del departamento de medio ambiente y urbanismo de la diputación foral de Araba.

Próximamente se abrirán dos garbigunes nuevos en y este año se concluirá el sellado de los vertederos ilegales que aún a día de hoy personas que no son respetuosas con el medio ambiente abandonan sus propios residuos. Desde la diputación hacen un llamamiento ante esta preocupante situación. Hace una semana el grupo de montaña de Gasteiz junto a casi un centenar de personas voluntarias recogieron 500 kilos de basura en Zaldiaran, entre los residuos recogidos en la montaña había incluso un inodoro. La diputación considera una situación preocupante los vertederos ilegales. y durante el 2023 esperan abrir dos nuevos garbigunes. Nati Lopez de Munain es la directora del departamento de medio ambiente y urbanismo de la diputación foral de Araba. Son más de 100 los que ya se han sellado, y este año concluirán esta importante intervención con casi 10 nuevas localidades. Ha día de hoy es muy difícil de controlar a las personas que no son respetuosas con el medio ambiente y se deshacen de sus residuos donde no deben. Desde la diputación de Araba hacen un llamamiento a cambiar las costumbres y hacer uso de los recursos de los que disponemos.