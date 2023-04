déjate llevar Círculos de silencio En Vitoria-Gasteiz se venden padrones y no hay plazas suficientes en los albergues Publicado: 08/04/2023 14:21 (UTC+2) Última actualización: 08/04/2023 14:21 (UTC+2) Desde los Círculos del silencio de Vitoria-Gasteiz denuncian la falta de atención de los servicios sociales. Escuchar la página Escuchar la página

Ahora trabajan con el padrón social, pero denuncian que los mecanismos actuales dejan a personas fuera, que no entran en el sistema. Pagan hasta 500 euros por conseguir un padrón. Este mes de mayo se cumplen 11 años desde que Círculos de silencio salieran por primera vez a las calles de Gasteiz. Todos los primeros jueves de mes han estado denunciando las injusticias sociales. En declaraciones a Radio Vitoria, su portavoz Juncal Duran pone el foco en los albergues y en la escasez de plazas para las personas vulnerables

Hace 11 años surgian circulos de silencio , un colectivo de personas que se concentraban los jueves para visibilizar las injusticias sociales. un movimiento que surgia en francia , en toulouse , en el 2007 por iniciativa de monjes franciscanos , en la actualidad está presente en más de 500 ciudades europeas. Desde que comenzaron hace más de una década y ase han concentrado más de 130 veces.

Segun Juncal Duran de Círculos de silencio, la realidad de la pobreza es cada vez más grande, la brecha es mayor, cada vez hay más gente frágil en la sociedad, denuncia que hay muchas personas invisibles en Gasteiz, que no tienen ni padrón ni techo.

Normalmente más de 70 personas que todos los meses se juntan, además de acudir a las administraciones, y exponer situaciones que se pueden solucionar.

Según han contado a Radio Vitoria, En Vitoria-Gasteiz en la calle hay personas que duermen en la calle y no tienen un lugar donde ducharse sin consentimiento de la trabajadora social.

Juncal añade, que las fuentes de la ciudad se cierran en invierno y para beber agua van a la estación de autobuses. Son muchas las situaciones que han denunciado. Los servicios de urgencia del ayuntamiento son los que a día de hoy están en el foco de los círculos del silencio.

Matrimonios con niños que aparecen en la estación de autobuses, vienen de Madrid y dice Juncal que aquí no se les ofreció nada. Unos servicios sociales que según estos círculos del silencio deberían de trabajar de otro modo. Los albergues cuando se abren y se completan y no hay un servicio permanente y solicitan que no funcione en base a las bajas temperaturas.