23/06/2021 20:46 Herrian EMERGENCIAS La conjunción verano-calor, la chispa del incendio forestal Los Bomberos Forales de Álava recomiendan utilizar las barbacoas de los espacios habilitadas, no circular con vehículos calientes por zonas forestales y limpiar el perímetro de nuestra casa del pueblo

Extinción de un fuego en una cosechadora en julio de 2020 en Urturi.

Bomberas y Bomberos Forales de Álava explican los condicionantes por los que se dan los incendios en nuestra zona forestal y además nos aportan las medidas de prevención que debemos tomar ante un fuego en el medio rural. Julio es el mes de la campaña de recolecta del cereal y un buena puesta a punto o mantenimiento óptimo de la máquina cosechadora es fundamental para que esa avería del tractor o esa chispa no cause un incendio en la finca de cultivo que pueda pasar a el bosque bajo. Además recomiendan no circular por caminos y parcelarias rurales con vehículos que acumulen excesivo calor. Otro consejo es el de no extralimitarnos con el uso de fuego fuera de zonas no habilitadas, como es en el caso de las barbacoas. Y además es recomendable que los dueños de viviendas de los pueblos limpien el perímetro de su casa para que los incendios cercanos que se puedan producir afecten menos sus hogares.