13/08/2021 08:33 efemérides UN PUNTO EN EL TIEMPO La primera mujer en alistarse en un ejército fue en 1918 Jagoba Álvarez Ereño, profesor de Secundaria de la asignatura de Historia, cada día recupera fechas marcadas en el calendario histórico de la humanidad

13 AGOSTO

-1918: Opha May Johnson es la primera mujer en alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América. El sufragio femenino para mujeres blancas, por ejemplo, no fue aprobado en los EEUU hasta 1920 y las mujeres negras no pudieron ejercer su derecho al voto hasta el año 1968.