CONTAMINACIÓN DEL RÍO

URA y EH Bildu llaman la atención sobre los vertidos de lindano al Zadorra

12/06/2018

URA -Agencia Vasca del Agua- ha propuesto multar al Ayuntamiento vitoriano por los vertidos procedentes de Gardelegui mientras EH Bildu reclama medidas urgentes para atajar el problema.

URA ha iniciado la tramitación de un expediente en el que propone multar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con 50.000 euros por los vertidos de lindano procedentes del vertedero de Gardelegui. Este organismo considera que el Consistorio no ha tomado medidas para corregir esta situación. Un expediente que llega precisamente cuando la coalición abertzale reclama medidas urgentes a todas las instituciones sobre estos vertidos de lindano, ya que, en su opinión, se detectan niveles peligrosos de este pesticida.

El presidente de la Junta Administrativa de Trespuentes, Davide Di Paola, se plantea por qué se ha podido recuperar un río como el Nervión y no se puede recuperar un tramo limitado y pequeño desde Crispijana hasta Trespuentes, la zona más contaminada, de una forma satisfactoria. Ni el concejal de EH Bildu, Aitor Miguel, ni su portavoz en Juntas, Kike Fernández de Pinedo, entienden que las instituciones no actúen cuando todos los días hablan de la calidad medioambiental del territorio.

Miguel asegura que una Green Capital y un Ayuntamiento de Gasteiz no se pueden permitir seguir postponiendo esta cuestión y no atajar el problema ni hacer las inversiones que son necesarias. Fernández de Pinedo señala que les parece que esto no puede seguir así y por eso piden medidas urgentes. Y añade que es incompatible lo verde del Zadorra, zona de especial conservación, con el hecho de que no se haga nada en este aspecto.

EH Bildu propone, entre otras medidas, instalar en el vertedero de Gardelegui, el lugar desde el que el lindano se filtra y llega al Zadorra, una pequeña depuradora que evite ese grave problema.