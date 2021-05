31/05/2021 11:24 Radio Vitoria Gaur Actualidad Vitoria-Gasteiz El Ayuntamiento de Vitoria condena la agresión sufrida por un exconcejal del PP EITB MEDIA El texto ha sido aprobado por todos los grupos, salvo EH Bildu que ha 'rechazado' los hechos pero ha eludido condenarlos. El exconcejal del PP agredido Iñaki Calvo ha hablado en Radio Vitoria. Escuchar la página Escuchar la página

El exconcejal del PP, Iñaki García Calvo, ha explicado en Radio Vitoria cómo se sucedieron los hechos el sábado por la tarde en el exterior de un local hostelero situado en la calle Cuchillería. "Estaba tranquilo en una terraza de la Cuchi como cualquier otro sábado. De repente, 3 personas me preguntaron si era concejal del PP. Digo que sí, no lo niego. En ese momento me dijeron que me fuera de allí, me echaron dos vasos con bebidas y al levantarme un tercero me propina una bofetada en la cara"

García Calvo ha señalado que nunca le había sucedido una situación similar y "no se puede permitir que por pensar distinto pasen estos episodios". Además se ha mostrado muy crítico "en lo personal" con el actual portavoz de EH Bildu Gasteiz. "Hemos sido compañeros de corporación durante cuatro años y me duele que se haya limitado a un tuit donde se solidariza con los afectados, en genérico; me sorprende porque no es capaz de empatizar con una persona con la que ha tratado".

Precisamente el ayuntamiento de Gasteiz ha muestrado su repulsa y condena más enérgica ante esta agresión. El texto añade que son unos hechos que para nada representan a una ciudad cuyas señas de identidad son la convivencia, la tolerancia y el respeto a la pluralidad.

Esta declaración, acordada en una junta de portavoces extraordinaria, ha contado con el respaldo del PNV, PSE, PP y Elkarrekin Vitoria. No así de EH Bildu que ha rechazado públicamente la agresión sufrida por el exedil popular, pero que, según han manifestado los portavoces del resto de grupos municipales, no ha apoyado la condena que figura en el texto.