30/06/2021 13:50 Radio Vitoria Gaur Actualidad Residencias privadas Araba Decimosexta jornada de huelga de trabajadoras de residencias privadas de mayores EITB MEDIA Los sindicatos ELA, LAB, UGT y CCOO denuncian que las empresas no quieren sentarse a negociar un convenio laboral digno. Han pasado ya dos años desde que comenzara esta reivindicación.

Hace 2 años, los sindicatos ELA, LAB, UGT y COMISIONES OBRERAS comenzaron a exigir un convenio propio y condiciones dignas de trabajo. Pero lejos de lograr un acuerdo con las empresas, han vuelto a protestar. Han celebrado su decimosexta jornada de huelga con una manifestación que ha partido desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hasta la plaza de la Provincia, frente a la Diputación Foral de Álava. Denuncian que las empresas no quieren sentarse a negociar y tampoco han obtenido respuesta de la última reunión que realizaron con el diputado de Politicas Sociales Emilio Sola, hace ya 3 meses.

Precisamente, con la intención de desatascar esta negociación, el diputado general Ramiro González anunció que no concertarían plazas con las residencias privadas de personas mayores que no tengan condiciones dignas de trabajo. Los sindicatos recalcan, sin embargo, que ésa no es una solución. Y es que según David Alonso de ELA, "la gran mayoría de residencias no tiene concertación y tampoco la quiere porque viven muy bien en situación de precariedad laboral y existencial".

Más presión de Diputación

Alonso asegura que "ya saben lo que tienen que hacer" y añade que las empresan, aunque "notan" la presión de los trabajadores y trabajadoras, "no es suficiente" para que den un paso adelante. Por ello, pide al gobierno de la Diputación Foral de Álava que presione más a estas residencias para que se sientena suficientemente interpeladas.

Carga de trabajo "inasumible"

Con la pandemia y el objetivo de volver a cierta normalidad se han recuperado las visitas y salidas de los residentes. Alonso ha destacado que ha aumentado la carga de trabajo hasta hacerla inasumible, mientras que la cantidad de personal no se ha incrementado. Destaca que el objetivo de estas residencias es dar una atención personalizada a los residentes pero las empresas no dotan de personal a las mismas.