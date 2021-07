13/07/2021 14:26 Radio Vitoria Gaur Actualidad Incidencia Covid Álava Aumenta el número de personas jóvenes que llegan a los hospitales aunque la presión en las UCI, disminuye EITB MEDIA Según la consejera Gotzone Sagardui hay una menor de 14 años ingresada en cuidados intensivos y son 17 los menores de 40 años que permanecen en planta hospitalaria. Los datos siguen incrementandose aunque no ha habido fallecidos desde el pasado 30 de abril Escuchar la página Escuchar la página

La pandemia mantiene su expansión en Euskadi y Araba. La CAV ha sumado 788 nuevos positivos, 100 más que ayer. La incidencia alavesa está en 256 casos por cada 100.000 habitantes, en 346 está la incidencia vasca tras sumar 32 puntos.

El incremento está siendo rápido, no en vano, "es un 90 porciento superior a la de hace 7 días" según la consejera Gotzone Sagardui. De hecho, ha destacado que la incidencia en personas entre 30 y 49 años "ha superado el máximo alcanzado en la ola de abril". No solo eso, están aumentando los casos entre los no vacunados y jóvenes: se reducen los episodios graves, dice Sagardui, pero también están llegando personas jóvenes a los hospitales: "hay un menor de 14 años, otras 6 entre 18 y 30 años y 10 entre 31 y 40. Además una menor de 14 años está en la UCI". Por eso, insiste Sagardui, "la situación reviste de gravedad".

Aumento de casos en Araba

Así las cosas, en las últimas horas se han detectado 94 positivos en Araba: 65 en Vitoria-Gasteiz, 10 en Laudio que sigue en la zona roja, 4 Agurain, 2 Aramaio, Labastida, Legutio y San Millán y 1 caso en Alegría-Dulantzi, Amurrio, Berantevilla, Elciego, Okondo, Ribera Baja y Zuia. El número reproductivo básico desciende muy lentamente, se sitúa en 1,41 la R0 de Araba. En las UCI hay 23 personas, 5 menos que la víspera y al menos, desde el pasado 30 de junio no ha habido ningún fallecido tal y como ha afirmado la consejera.

Mañana, reunión de la comisión técnica del LABI

De momento, no se van a producir cambios en las medidas. Se mantiene el escenario previsto en el Plan Biziberri IV, aunque mañana, vuelve a reunirse la comisión técnica del LABI para analizar la situación. La consejera Sagardui aclaraba que mientras la comisión técnica no haga otra propuesta, se mantendrá la situación actual hasta la siguiente reunión del Consejo Asesor del LABI prevista para el jueves de la semana que viene, 22 de julio. Eso sí, el portavoz del ejecutivo vasco Bingen Zupiria ha señalado que esa es una "fecha abierta" por lo que si el Lehendakari Urkullu así lo estima, podría producirse otra reunion antes de esa fecha.