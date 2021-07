15/07/2021 14:27 Radio Vitoria Gaur Actualidad Modificación decreto Preocupación en los pueblos pequeños por no contar con recursos para evitar las agrupaciones de personas eitb media La modificación del decreto que va a entrar en vigor esta medianoche, insiste en mantener las medidas adoptadas hasta ahora. El portavoz del Gobierno Vasco Bingen Zupiria plantea que sean los ayuntamientos quienes cierren espacios públicos para evitar las aglomeraciones Escuchar la página Escuchar la página

El decreto que va a entrar en vigor esta medianoche ha generado, si cabe, algo más de incertidumbre. El texto utiliza frases como: "el deber de no formar parte de encuentros..." o "se determina la imposibilidad de permanencia en grupos de personas no convivientes". Así las cosas, a partir de medianoche, ¿cabe una multa si se agrupan con no convivientes a las 2 de la madrugada?



La sanción llegará si están consumiendo o de "botellón" porque esta situación sí está prohibida. Sin embargo, el simple hecho de agruparse no parece que sea sancionable según la Sindica Leire Zugazua. En este sentido, y ante el planteamiento del portavoz del Gobierno Vasco Bingen Zupiria que los ayuntamientos cierren espacios públicos como jardines, parques, zonas deportivas o playas para evitar las algomeraciones, la Sindica también ha mostrado dudas.



El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, no va a cerrar más espacios de los actuales salvo que así se lo solicite la policia local. Eso sí, mantienen los cierres que ya en la actualidad están llevando a cabo por las noches, por ejemplo, en zonas del Casco Viejo como los Jardines de Echanove. Fuentes del consistorio destacan que la policia local y la Ertzaintza trabajan de manera coordinada para repartirse diferentes zonas de la ciudad y además, están analizando el decreto para decidir si adoptan mas medidas o no. Todo apunta, que habrá más policía en las calles.

Los pequeños ayuntamientos, sin recursos para el control

La situación cambia en los municipios con menos de 5.000 habitantes. En Alegría-Dulantzi, por ejemplo, su alcalde Joseba Garitagoitia tiene claro que el Gobierno Vasco elabora este tipo de decretos y normas "sin tener en cuenta" a los municipios más pequeños. Subraya que "no tiene sentido" cerrar un espacio público si "después no se puede controlar". Subraya que "no tienen recursos humanos ni económicos" para poder llevar a cabo ese control y asegura que "ni el alcalde ni los concejales están para hacer de polícias".



En Iruña Oka, también ven dificultades para que no se produzcan aglomeraciones. El alcalde Mitxel Montes afirma que seguirán solicitando la colaboración de la Ertzaintza, "que en esta época está viniendo habitualmente al municipios" para poder llevar a cabo ese control. Aun así, señala que mantener por las noches el control "es muy complicado".



Todo apunta, por lo tanto, que la modificación del decreto traerá consigo más presencia policial.