03/08/2021 13:45 Radio Vitoria Gaur Actualidad Incidencia Covid Álava La curva de contagios comienza a descender en Araba La incidencia se está reduciendoy la tasa R0 se mantiene por debajo de 0. La consejera de Salud Gotzone Sagardui señala que es pronto para afirmar que hay un cambio de tendencia. En la residencia Albertia Campus un usuario, covid positivo, ha fallecido según la Diputación Foral de Álava

Un usuario de la residencia para personas mayores de la residencia Albertia Campus ha fallecido. Se trata de un usuario que estaba ingresado en el Hospital Universitario de Araba: contaba con la pauta completa de vacunación. Dio positivo por Covid y hoy la diputación ha notificado su fallecimiento. Los otros dos usuarios que habían dado positivo, en cambio, se han recuperado. El Diputado General Ramiro González ha dado cuenta de otros 3 positivos, en este caso, en la residencia de Bernedo: los tres cuentan también con la pauta completa de vacunación y están sin síntomas.

Baja la incidencia en Araba

El territorio alavés ha detectado 110 positivos de los 907 registrados en la CAV. La incidencia vasca baja hasta los 839; la alaves pierde 9 puntos y se coloca en 645. También se ha reducido la incidencia en Vitoria-Gasteiz y Amurrio; Laudio crece 10 puntos y en Agurain no se han producido cambios. La consejera Gotzone Sagardui recalca que todavía es "pronto" para anunciar el "cambio de tendencia". No solo eso, la ocupación hospitalaria no ha crecido a la misma velocidad que la incidencia o los positivos diarios en esta quinta ola, pero Sagardui ha advertido de que "lo próximos días se van a incrementar los ingresos en los hospitales". En este momento, hay 63 personas en la UCI (3 más que la víspera) y 240 en planta. Eso sí, sólo en el primer lunes de agosto se han producido 56 nuevos ingresos en los hospitales de la CAV.