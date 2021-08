17/08/2021 12:47 Radio Vitoria Gaur Actualidad ENTREVISTA Arantxa Tapia: "Tubacex tiene un futuro importante" La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente cree que es el momento de que empresa y comité se sienten alrededor de una mesa para conseguir un acuerdo Escuchar la página Escuchar la página

Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico. 25:19 min

Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, cree que Tubacex tiene mucho futuro, y por eso pide a ambas partes que se sienten para conseguir un acuerdo. "Es la hora de ponerse a trabajar, de sentarse alrededor de una mesa y conseguir acuerdos. Conseguir acuerdos siempre pasa por ceder en algunas posiciones de cada uno con el objetivo de llegar precisamente a ese acuerdo". Entrevistada en Radio Vitoria, Arantxa Tapia también ha afirmado que Tubacex "puede tener un futuro importante" y que en este momento "se encuentra en una situación mejor".

Cuestionada por el proceso de la tramitación de los futuros parques eólicos alaveses, la consejera vasca ha asegurado que no se pondrá en marcha ningún parque eólico que no cumpla los criterios medioambientales. "Necesitamos parque eólicos, pero garantizando siempre la biodiversidad y que toda la protección medioambiental va a ser exigente como lo es en toda la normativa. En este sentido, en todos y cada uno de los parques que se están tramitando, se están analizando de forma rigurosa las variables medioambientales, y en ningún caso vamos a poner en marcha ningún parque que no cumpla con toda y cada una de las variables".