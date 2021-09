15/09/2021 14:01 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Abecia: "La administración es demasiado lenta, los temas no se terminan de resolver" EITB MEDIA El 24 de septiembre, Arantxa Abecia dejará la portavocía de Elkarrekin Araba en Juntas Generales de Araba tras 5 años en el cargo. Se va con sabor agridulce pero con la satisfacción de haber logrado algunos acuerdos presupuestarios. David Rodriguez será el nuevo portavoz Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Arantxa Abecia 7:38 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En mayo de 2016 comenzó su andadura como portavoz de Elkarrekin Araba aunque, en total, ha sido 7 años de andadura política. Arantxa Abecia ha matizado en Radio Vitoria Gaur que han sido 7 años "intensos", "como si hubieran sido 30". En dos semanas vuelve a su puesto en la universidad. Eso sí, ha echado la mirada atrás y ha reconocido que se va con cierto sabor agridulce: "La administración en general, me parece demasiado lenta. No se terminan de resolver las cosas, los temas son siempre recurrentes porque todos los años hablamos de los mismo y eso es porque no se terminan de resolver". Aunque también tiene motivos por los que estar satisfecha: "Me quedo con los acuerdo presupuestario que logramos en 2016 para el presupuesto de 2017. También, hemos tenido partidas presupuestarias que se han mantenido".

Ha agradecido a todos los compañeros de viaje que ha tenido no solo en las Juntas Generales, también a todas las personas que ha tenido a su lado en Podemos. En dos semanas, David Rodríguez tomará el relevo y será el nuevo portavoz de Elkarrekin Araba en el parlamento alavés.