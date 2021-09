16/09/2021 10:41 Agenda AGENDA Qué hacer hoy jueves, 16 de septiembre, en Vitoria-Gasteiz EITB media Conversaciones con Rosalind Nashashibi, teatro de humor en Oihaneder o dj´s en Kubik y Jimmy Jazz, son algunas de las propuestas culturales programadas para este miércoles Escuchar la página Escuchar la página

El Museo Artium nos ofrece una conversación con Rosalind Nashashibi tras la proyección de las películas Vivian's Garden y Part One: Where There Is a Joyous Mood, There a Comrade Will Appear to Share a Glass of Wine. La artista hablará con la comisaria Garbiñe Ortega a partir de las 18:00.

Otra conversación, esta con Ramón Jáuregi a las 19:00 en Vital Fundazioa Kulturunea. El exparlamentario de la Unión Europea hablará sobre 'La Europa de los ciudadanos. Una Europa más justa y social'. Es una charla ofrecida en el marco de los 'Debates ciudadanos sobre el futuro de Europa tras el Covid' organizados por RaÍces de Europa.

A las 20:00 comienza el ciclo de humor 'Irri Barra Gauak' en Oihaneder Euskararen Etxea. En esta ocasión es el turno de la compañía Tranpola: En 'Txilin Hotsak' Yoli emprende un viaje con el tintineo de unos botes vaciós. Por el camino vivirá experiencias varias, anécdotas y comedias en 20 minutos de humor absurdo.

El día acaba con dos conciertos. A las 21:00 el dj Malandrino ofrecerá una sesión de música en la sala Jimmy Jazz. A las 20:00 el dj de Gaztea Irratia, Oihan Vega, acompañará a Hydrex en la vuelta de los jueves universitarios a la sala Kubik.