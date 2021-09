28/09/2021 14:12

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Mariano, el arreglador'

EITB MEDIA

Con ustedes, nuestro invitado estrella de hoy, el expresidente de España, M. Rajoy. "No es momento ahora de hacer gracias. Si no le importa diga mi nombre completo, no levantemos suspicacias. Creía que venía a este foro entre oropeles..." ¡Ah, perdón! Lo dice por lo de Bárcenas y sus papeles...

