Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Una de dobles filas'

Otra vez doble fila a la puerta del colegio; ¡Oiga, agente! Qué es este tipo de privilegio. Bueno, tampoco es un sacrilegio, ¿acaso quiere que los evapore con un sortilegio? No, bastaría con que no aplicaran un doble rasero. Si yo lo hago en otra calle, me dan una patada en el trasero...

