AGENDA Qué hacer hoy miércoles, 20 de octubre, en Vitoria-Gasteiz

Iker Alejo presenta su último libro, en el que da a conocer la técnica de la esgrima histórica en base a tratados históricos. 'Esgrima de espada y daga. Un siglo de espada de taza y daga de vela' se presenta a las 19:00 en el Museo de Armería, donde podremos descubrir las piezas que el autor ha estudiado para este trabajo.

El ciclo Begi Belarri proyecta el cortometraje 'Red Bay'. Dirigida por José Antonio Cortés, la película nos lleva a la Hondarribia de 1943 para conocer a Martín. El joven conoce a uno de los pilotos que se refugia en el pueblo, una relación que marcará su vida para siempre. A las 19:00 en Oihaneder Euskararen Etxea, con coloquio posterior de la guionista Nere Iza.

Continúa el ciclo de 'La Banda en Ibaiondo'. Bajo la batura de Iker Olazabal, la Banda Municipal de Música interpretará 'The Jedi stepts and finale', de John Williams o 'The lord of the rings', de Johann de Meij, entre otras composiciones. A las 19:30 en el Teatro Félix Petite Antzokia.

También a las 19:30, en el Centro Cívico Salburua, la ilustradora navarra Shu Otero presenta el cómic 'Voces de Chimalpopoca'. La autora reflexiona sobre cómo habitar un territorio, los desastres naturales o la construcción de la memoria colectiva.