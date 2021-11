05/11/2021 09:35 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista ‘No vamos a consentir que se use la marca Rioja para crear una denominación aparte que confunda al consumidor’ EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, Fernando Ezquerro, presidente de la DOC Rioja, ha expresado su disposición a seguir hablando con las bodegas alavesas que pretenden crear una denominación de origen propia, pero al mismo tiempo asegura que serán intransigentes 'con quien quiera rebajar la denominación' Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Fernando Ezquerro 16:02 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, Fernando Ezquerro, entrevistado en Radio Vitoria, asegura que se ha reunido y se reunirá las veces que haga falta con las bodegas alavesas que pretenden crear una denominación de origen propia, Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava.

'He intentado tender puentes y acercar posturas. Vamos a trabajar para que la gente se sienta integrada en este proyecto, pero también tenemos que ser intransigentes con gente que quiera rebajar esta denominación. No vamos a consentir que nadie use esta marca para generar valor fuera y crear una denominación a parte que lo que hace es confundir al consumidor y aprovechar el poder de marca que tiene Rioja', ha advertido.