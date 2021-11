11/11/2021 09:35 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Ramiro González: ‘La semana que viene aprobaremos la nueva regulación del impuesto de plusvalía’ EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que 'tomaremos medidas para que el impuesto de plusvalías responda al incremento del valor del suelo, que es su objeto, y no otra cosa. Será un impuesto justo y que garantice ingresos para los Ayuntamientos' Escuchar la página Escuchar la página

Ramiro González, diputado general de Álava, ha estado esta mañana en Radio Vitoria respondiendo a las presuntas de las y los oyentes. Entre otras cuestiones se ha referido a la anulación del impuesto de plusvalías llevada a cabo por el Tribunal Constitucional.

González ha recordado que, 'desde hace en años no se paga en Álava cuando el suelo no incrementa su valor, pero hay que establecer un mecanismo que sea capaz de medir, de verdad, cuánto ha incrementado el valor el suelo durante los años que pasan entre una transmisión y otra. Y ese es el trabajo que estamos haciendo desde la Diputación: establecer el mecanismo más justo para establecer el incremento real del valor del suelo'.

El diputado general de Álava ha anunciado que la semana que viene aprobarán la nueva regulación de ese impuesto de plusvalía con el objetivo de que 'sea un impuesto justo y que garantice ingresos para los Ayuntamientos'.