Crónica en verso

Crónica en verso: 'Nostálgicos de La Polla'

El médico me ha dicho que de las birras me tengo que quitar, ahora tomo dos y me da por regurgitar. Por un día te puedes pasar comiendo cecina, ahí estaré en el concierto cantando el: 'Salve, Regina'. Te sonará a que si la abuela fuma, pero es que tengo que llevar a la cría al concierto de Maluma...

