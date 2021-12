01/12/2021 10:38

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'No tires comida, ¡mameluco!'

EITB MEDIA

Pides alimento sin miramiento para la pitanza, y tú, que estás de buena crianza, no necesitas tanto para llenar la panza. Lo que pasa es que comes con los ojos. Pero, que tenlo claro, lo que queda en el plato no son despojos. Tiene proteínas, minerales y poder calorífico y no saben a frigorífico...

