07/12/2021 08:45 Radio Vitoria Gaur Actualidad Incidencia Covid-19 En la última semana se han disparado los contagios en Álava y ya hay 35 municipios en rojo EITB MEDIA En la última semana se han contabilizado 1.474 positivos. Es la cifra semanal más alta del año y su incidencia acumulada llega a los 707 casos por cada 100.000 habitantes. Vitoria-Gasteiz es el municipio peor parado en los últimos siete días, al sumar 1.121 nuevos casos de coronavirus.

Es más sencillo contar los municipios que no están en zona roja que los pasan de una incidencia de 150 contagios por cada 100.000 habitantes. De los 51 ayuntamientos de Álava, solo 16 no llegan a la incidencia roja. Y 10 de ellos no suman ni un solo contagio desde el 29 de noviembre, por lo que se encuentran a 0.

En el extremo opuesto, Agurain marca una incidencia de 2.671 casos por cada 100.00 habitantes, Vitoria 717, Amurrio 561 y Laudio 474. En total, 35 municipios en zona roja, cuyos ayuntamientos deberán suspender o retrasar actos que conlleven aglomeraciones, sobre todo si incluyen actividades relacionadas con la comida y la bebida.

El último balance en Euskadi registra 9.608 casos en la última semana, la mitad de ellos, detectados en Gipuzkoa. Por edades, los contagios se registran mayoritariamente entre los menores no vacunados, de entre 6 a 12 años.

19 personas han fallecido por Covid en la comunidad autónoma vasca entre el pasado 29 de noviembre y el 5 de diciembre, lo que supone una persona más que en la semana precedente. Los hospitales vascos han aumentado sus pacientes con coronavirus y acogen a 266 ingresados en planta y a otros 70 en las UCI.