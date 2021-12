13/12/2021 13:26

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Apocalipsis pasada por agua'

"Vi entonces agua caer del cielo con muy mala uva. Dos semanas sin parar llovió, más que a cántaros, por cubas". Aunque en el texto uses elipsis parece que hables del Apocalipsis. Oye que, aunque no me lo crea, no te hagas mal genio. Si lo tienes claro, díselo a Iker Jiménez del 'Cuarto Milenio'

Crónica en verso: 'Apocalipsis pasada por agua' 2:18 min