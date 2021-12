24/12/2021 12:08

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Alocada cena de Nochebuena'

A tu padre, ¿le saludo guiñándole un ojo? Déjale que lo haga a su antojo. Tu abuela me ha tomado la temperatura en el pasillo y ahora por la nariz me mete un bastoncillo. ¡A un test de antígenos me somete! Y quiere introducirme de nuevo el termómetro ahora, por el ojete...

