24/12/2021 13:18 Agenda AGENDA Qué hacer este fin de semana en Vitoria-Gasteiz EITB Media El desfile de Olentzero y Maridomingi, música rock en la sala Jimmy Jazz o Magialdia en el Teatro Principal Antzokia, algunas de las citas culturales para este fin de semana Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Agenda cultural fin de semana 2:20 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Viernes

El fin de semana navideño comienza con el desfile de Olentzero y Maridomingi, que vuelven a Gasteiz para repartir regalos entre todas las niñas y niños. El desfile partirá a las 18:00 de la tarde desde el Centro Cívico Iparralde y finalizará en el cruce de la calle Florida con San Antonio.

Sábado

El día de Navidad nos trae rock a la sala Jimmy Jazz. Los gasteiztarras The Faithless presentarán su nuevo trabajo, 'Relfections on the blueside'. Estarán acompañados por los temas de soul-rock de David Elejalde a partir de las 21:30.

Domingo

Ya el domingo llega el turno de Magialdia y Mag Edgard, que presenta 'Sonrisas'. Un espectáculo ligero, fino, dinámico y alegre que comenzará a las 19:30 en el Teatro Principal Antzokia.

En el Iradier Arena continúan los espectáculos infantiles. El domingo, a las 19:00, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Gasteiz se subirá a los escenarios con 'Botxintxak ere dantzan'.

El fin de semana termina en el palacio Mi Castillo de Arena de Zurbano. A las 20:30 comienza un concierto de Navidad a la luz de las velas a cargo del Cuarteto Diverdi, un trío de cuerda acompañado del tenor Alberto Núñez.