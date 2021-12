29/12/2021 13:10

Crónica en verso: 'Diario de un confinado'

Tercer día consecutivo que el virus me deja en mi cuarto cautivo. Cuatro paredes decoradas con algún póster y, no sé si por Covid, pero me ha salido herpes zóster. ¡Ah, del castillo! Esto no es truco y, aunque ventilo, empiezo a oler a cuco. No en agua de lilas pero dejad que me lave las axilas...

