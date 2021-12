31/12/2021 14:01

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Concierto de Año Nuevo con Covid'

Bien está que en la mayoría sea un caso leve, pero es que a mi alrededor ya no hay quien no lo lleve. Hasta ese vecino tan retraído resulta que ha caído. El Covid, el Covid, ¡ay qué mechachís! El Covid, el Covid, ¡viene en un atchís! Si será si no, o será si sí, el palo por la nariz...

