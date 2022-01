07/01/2022 13:42 Radio Vitoria Gaur Actualidad Siniestros laborales Araba logra reducir el número de fallecidos en los accidentes de trabajo EITB MEDIA El sindicato LAB indica que han sido 6 fallecidos a lo largo de 2021; en 2020 fueron 13 más, 19 en total. Se reduce el número de muertes pero la siniestraliad se ha incrementado con respecto al año anterior según datos de Osalan Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Álava logra reducir el número de fallecidos en los accidentes de trabajo 1:16 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Araba logra reducir el número de fallecidos en los accidentes de trabajo

En 2021, se han reducido los fallecimientos en los accidentes laborales: 6 personas han fallecido en su puesto de trabajo en Araba a lo largo de 2021, frente a los 19 que murieron en 2020, según datos obtenidos de la página web del sindicato LAB.

La primera de estas muertes, es consecuencia de un accidente "no traumático": se trata del trabajador de FCC que falleció tras sufrir un infarto mientras trabajaba en las calles de Vitoria-Gasteiz el 1 de febrero de 2021. El resto, son accidentes "traumáticos": derivados de las labores del puesto de trabajo. En febrero fallecía otro trabajador, camionero, fruto de un accidente en San Millán. También perdían la vida en el puesto de trabajo otros 4 trabajadores en la capital gasteiztarra, Zambrana, Elciego y Amurrio. El más joven tenía 38 años (era un trabajador forestal) y el mayor de todos 56 (ocurría en las Bodegas Eguía).

La siniestralidad en aumento

Pese a que Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, no ha hecho públicos los datos totales de 2021, en los recogidos hasta noviembre de la año pasado se observa que han aumentado los accidentes de trabajo. En los primeros 11 meses de 2021 se produjeron 6.099 siniestros laborales, el 11%, es decir, 692 fueron "in itinere", al ir o al volver del trabajo. A falta de los datos totales, de momento se ha superado la cifra interanual hasta noviembre de 2020: entonces se produjeron 4.971 accidentes laborales, 577 in itinere.