13/01/2022 13:31

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Tripulación BEI'

EITB MEDIA

¡Perdone! En el vuelo que fleta esta compañía, ¿no ponen para picar quicos o altramuces de cortesía? Tenga presente que es el BEI donde está a bordo. Oiga, que yo estoy gordo y el asiento no se puede reclinar. No se pueden inclinar pero, ¿sabe qué ocurre? Que por adherencia el culo no se le escurre

Crónica en verso: 'Tripulación BEI' 2:26 min