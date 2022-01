14/01/2022 14:29

Vitoria congela la concesión de licencias en 25 sectores que no se han urbanizado a pesar de tener permiso

Vitoria no concederá licencias urbanísticas durante un año en 25 sectores de la ciudad que son urbanizables, pero que todavía no están urbanizados. El objetivo es que no se pueda construir ahora en unos solares a los que el futuro plan tiene previsto retirar su condición de suelo urbanizable.

Parcela del sector 17, entre Lasarte y Armentia 1:51 min