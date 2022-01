20/01/2022 13:05

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: '¿De marca o imitación?'

EITB MEDIA

¿Tiene gustos de monarca que le da tanta importancia a la marca? Sus calzoncillos se los cogemos de imitación en los mercadillos. No lleva Calvin Klein, aunque le ajusten bien las medidas, y sus calcetines no son de Adidas. Que la etiqueta no lleva B en Versace y a Carolina Herrera le falta la hache

Crónica en verso: '¿De marca o imitación?' 1:58 min