17/02/2022

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Vida en el campo'

¿Y esa alarma? ¿Nos invanden los rusos? No tengo cuerpo a esta hora para intrusos. ¡Arriba, que hay que coger la azada! ¿A las 4 de la madrugada? Hay que plantar alubia antes de la lluvia; remover el terreno y a los animales darles heno. No van a ir a ningún sitio y tan temprano me sube el litio...

