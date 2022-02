28/02/2022 08:11 Radio Vitoria Gaur Actualidad Tribunales Hoy comienza el juicio contra el hombre acusado de matar a su exmujer y a su exsuegra hace 4 años en Lakua EITB MEDIA Después de acuchillarlas, incendió la vivienda y saltó desde el octavo piso, cayendo sobre la colchoneta de los bomberos. Un jurado popular decidirá si hubo premeditación y ensañamiento, como defienden la fiscalía y las acusaciones, o si fue un arrebato, como tratará de demostrar la defensa Escuchar la página Escuchar la página

Aquella mañana de abril de 2018 María José estaba en su casa de la calle Julián de Arrese con su madre. Sus dos hijos estaban en el colegio. Su exmarido, del que se había separado hacía unos meses, apareció en la vivienda armado con un cuchillo. María José Bejarano, de 43 años, recibió 33 cuchilladas. Su madre Florentina, de 69 años, fue apuñalada 38 veces.

La fiscalía, la acusación particular que ejerce la familia Bejarano y la asociación Clara Campoamor, tratarán de demostrar en el juicio que hubo premeditación y enseñamiento, y que no fue un arrebato como esgrime la defensa. De hecho, mostrarán pruebas de que el hombre acosaba a María José y de que ya intentó el doble asesinato el día antes, pero no encontró a las víctimas en casa. José Miguel Fernández es el abogado de Clara Campoamor, que pide 60 años de cárcel con agravante de crimen machista.

La fiscalía pedirá además que el acusado pierda la patria potestad sobre sus hijos, menores de edad, y que los indemnice. El lunes las partes eligen a los 9 ciudadanos anónimos que formarán el jurado popular y está previsto que declare el acusado, que en estos 4 años en la cárcel no ha mostrado arrepentimiento. El juicio se prolongará hasta el 9 ó 10 de marzo.