Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Siri y el callejero femenino'

Esa calle no me viene de golpe a la memoria, con nombre de mujer hay muy pocas en Vitoria. Soy taxista aquí, no un guiri. Le pregunto a Siri. En el callejero de Gasteiz impera el macho; de nomenclatura de varón tenemos empacho. ¿Ponen nombre de mujer a un callejón sin salida o rúa que no tenga vida?

