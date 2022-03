Radio Vitoria Gaur Actualidad Subida precios UAGA Una delegación de UAGA participará el domingo en Madrid en la mayor manifestación por el futuro del campo EITB MEDIA Última actualización: 17/03/2022 14:25 (UTC+1) Publicado: 17/03/2022 13:43 (UTC+1) Los transportistas alaveses buscan ajustar sus tarifas a la subida del precio del combustible, que se suma a otras como a las de luz o el gas, y en el caso del sector ganadero, también el de los piensos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página UAGA 1:20 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Una delegación de UAGA participará el domingo en Madrid en la mayor manifestación por el futuro del campo

Justo antes de que se decretara el estado de alarma, el campo alavés salió a la calle para movilizarse por unos precios justos. Dos años después, el problema no sólo no se ha solucionado si no que se ha agudizado. Los gastos mensuales se les han duplicado. Javier Torre, presidente de UAGA protesta porque la subida de precios es excesiva: "El gasoil se ha subido un 200%, y los repuestos el 60%".

Los transportistas buscan ajustar sus tarifas a la subida del precio del combustible, que se suma a otras subidas, como las de la luz o el gas… y en el caso del sector ganadero, también de los piensos. Una delegación de UAGA participará el domingo en Madrid en la mayor manifestación por el futuro del campo que se ha organizado en los últimos años.

La puntilla ha sido la próxima subida del pienso. Calculan que una explotación media tendrá que pagar 7.000€ más al año. Desde UAGA explican que están trabajando a pérdidas y que no pueden aguantar más.

Para tratar todos estos asuntos los afiliados de UAGA celebran el sábado su Asamblea General.