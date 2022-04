Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: '¡Que nieva en abril!

EITB MEDIA

Publicado: 01/04/2022 13:48 (UTC+2)

Gotas de cristal algodonoso, se me ha hecho larga la espera. Te aguardaba invernal, llegas en primavera. Caes con sonido sordo, te prefiero de copo gordo. ¡Maldita nieve! Me resbalo y descoyunto. No ha sido el caso, pero he estado a punto. Perder el equilibrio es cosa sencilla, partirse la rabadilla

