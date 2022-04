Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Sara Polo: 'Necesitamos un cambio de discurso y hablar del buen trato frente al maltrato en menores' EITB MEDIA Publicado: 26/04/2022 09:44 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2022 09:44 (UTC+2) Entrevistada en Radio Vitoria, Sara Polo, responsable de infancia en Save the Children, denuncia que socialmente ha existido una violencia contra niños, niñas y adolescentes 'que no hemos querido ver'. Apuesta por cambiar las formas de educar que tenemos aprendidas y poner el foco en el 'buen trato' Escuchar la página Escuchar la página

La responsable de políticas de infancia de Save the Children en Euskadi tiene claro qué es el maltrato: la violencia que sufren los menores por sus progenitores o por los que se supone que les tienen que proteger y que provoca un daño sentimental y físico. Todo ello perjudica su desarrollo integral. Frente a este paradigma, Sara Polo apuesta por un cambio de discurso y hablar del buen trato en menores.

'El buen trato es un concepto mas amplio. Transciende de la familia. Tiene que ver con cómo desde la Sociedad tratamos a los menores, qué lugar les damos. Supone una crianza positiva, educarles con amor, con afecto, con calidez, desterrando agresiones, aplicar un lenguaje positivo, tomarnos un tiempo para huir de atajos emocionales como el grito o el cachete'.

Polo deja claro que eso no significa que no haya que poner límites. 'Dentro del buen trato está el ser firmes y el poner límites. Es necesario porque aportan protección a los niños y a las niñas. Es importante hacerlo sin gritar, sin amenazar y sin castigar. Los limites son necesarios. La clave es cómo hacerlo: con firmeza pero con apego, con lenguaje positivo y rechazando esas otras herramientas como el grito, las amenazas y el castigo y rechazando la violencia. Nos tenemos que convertir en ejemplo de la no violencia', defiende.