Crónica en verso

Humor

Bares que cobran por el agua del grifo

EITB MEDIA

Publicado: 09/05/2022 11:21 (UTC+2) Última actualización: 09/05/2022 11:38 (UTC+2)

Deme de agua usted un vasito que me quiero refrescar. Eche del grifo un chorrito, así del tiempo, sin hielito, que la sed quiero aplacar. Pues prepare usted un eurito que le tengo que cobrar. Ese servicio a un fulanito, eso aquí no es gratuito. Me lo tiene que abonar.

Bares que cobran por el agua del grifo 2:30 min