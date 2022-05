Crónica en verso

Humor

Oda alavesista

EITB MEDIA

Publicado: 11/05/2022 13:58 (UTC+2) Última actualización: 11/05/2022 13:58 (UTC+2)

Conste que este canto no es elegía; mas al contrario que sirva para espolear: ¡jia, jia! Este año en tus partidos es verte en un quieres y no poder. Desplegando un juego que me brota de lo más hondo un ¡joder! Si juegas con fuego, al final te haces pis. Si desciendes, esperemos que pase en un tris

Oda alavesista 2:31 min