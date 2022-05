Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Jorge Arévalo: ‘La Formación Profesional tiene un índice de empleabilidad del 87%’ EITB MEDIA Publicado: 23/05/2022 09:17 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2022 09:17 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, ha destacado el alto nivel de empleabilidad que tiene la FP y ha criticado ‘las remuneraciones que se pagan a la juventud que no son las adecuadas’. Escuchar la página Escuchar la página

Ya está abierto el período de matrícula para los centros alaveses de FP (Formación Profesional). Hasta el viernes el alumnado tendrá que optar por la diferentes ofertas educativas con novedades en ciclos y metodologías.

Entrevistado en Radio Vitoria, el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, recuerda que la oferta de la FP se encuentra en permanente adaptación a lo que piden las empresas. 'En Euskadi la FP tiene prestigio. No hayque verla como una alternativa; se tiene que ver como una oportunidad de mejora en la preparación. Trabajo para la FP hay mucho', explica Arévalo que ha puesto en valor la FP dual.

'En 2020, en plena pandemia, tuvimos una empleabilidad del 80%. Ahora hemos crecido hasta el 87%. Con la FP dual se especializan en la empresa y en su forma de trabajar, con lo cual la empresa ve una persona bien preparada para luego poderla emplear'.

'La FP vasca se relaciona en diferentes proyectos con 24.000 empresas. Cuando se dice que no tienen la formación necesaria yo discrepo. Muchas veces lo que no encuentran personas porque la remuneración no es adecuada. Hay que analizar la preparación de la persona, pero también las remuneraciones que se pagan a la juventud que no son las adecuadas', apunta.