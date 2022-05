Radio Vitoria Gaur Actualidad Jornada ''Dolor y género'' Vitoria analiza cómo incorporar la visión de género en las intervenciones sobre dolor en Osakidetza EITB MEDIA Publicado: 30/05/2022 13:50 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2022 13:50 (UTC+2) El Palacio de Congresos Europa ha acogido las conferencias de fisioterapeutas, enfermeras e investigadoras. Reivindican una atención diferencia y que se atienda la perspectiva de género en la atención sanitaria Escuchar la página Escuchar la página

Audios (1) Vitoria analiza cómo incorporar la visión de género en las intervenciones sobre dolor en Osakidetza

El Palacio de Congresos Europa ha acogido la quinta jornada sobre el dolor en Osakidetza bajo el título "Dolor y Género". Jornada donde han participado enfermeras, fisioterapeutas e investigadoras y donde se ha reivindicado la necesidad de que la atención sanitaria incorpore la visión de género en las intervenciones sobre el dolor.

Y es que las personas no eligen su salud. No depende de una misma. Hay múltiples factores y elementos que lo condicionan: la clase social, el lugar de nacimiento, el nivel de estudios y el género. Hay estudios que así lo demuestran según Amaia Sáenz de Ormijana referente sociosanitaria de OSI ARABA: "Hay estudios que demuestran que el umbral del dolor es más bajo en mujeres, que los neurotransmisores son diferentes y que hay un componente hormonal en el sentir y expresar el dolor. Biológicamente somos diferentes, el problema es no atender el resto de factores que hacen que la experiencia del dolor sea diferente. De esta manera, generamos una atención que no es adecuada y que al final, genera desigualdad".

Precisamente éso es lo que se ha reivindicado en el Europa: que se deje de atender a las personas de forma "estandarizada". Sáez de Ormijana añade que vivimos "en una cultura en la que se dice que en la salud y la enfermedad somos iguales. Pero ese igual es en referencia al estandar hombre. Ahora sabemos que somos diferentes pero que por ser diferentes la atención no puede ser desigual".

El objetivo de esta quinta jornada ha sido generar debate y análisis para que también en Osakidetza, se incluya la sensibilidad hacia el fenómeno del dolor desde la perspectiva de género.