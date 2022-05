Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Ansola: 'Hay una normativa ambiental muy estricta que dice si se puede o no promover los proyectos eólicos' EITB MEDIA Publicado: 31/05/2022 09:31 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2022 09:45 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, el director general del EVE, Ente Vasco de la Energía, Iñigo Ansola, desmiente que todo esté desordenado y que cada uno pueda hacer lo que le da la gana en materia de renovables. ‘La normativa es muy estricta y lo hemos vivido con los proyectos de Arakamo e Iturrieta' Escuchar la página Escuchar la página

'Después de 15 años sin promover parques eólicos lo estamos intentando hacer en Azaceta y Labraza'. El director general del EVE, el Ente Vasco de la Energía, Iñigo Ansola, ha confirmado que continúan con la tramitación de ambos proyectos y ha contestado a las voces que critican la falta de planificación en materia de renovables.

'No partimos de cero. No está todo desordenado y cada uno nace lo que le da la gana. Lo hemos vivido en Arakamo e Iturrieta donde la regulación nos ha dicho que no es posible. Si todo fuera un caos lo hubiéramos podido hacer. Hay una normativa ambiental muy estricta que dice si se puede o no promover estos proyectos', asegura Ansola.

Pendiente queda la aprobación de un nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) que concrete los lugares donde se podrán desarrollar proyectos eólicos o fotovoltaicos. 'No tenemos que estar con miedo a que se haga cualquiera cosa en tanto en cuanto se promulgue ese PTS de renovables. Ojalá tuviéramos un PTS de renovables cuanto antes porque facilitaría la tramitación administrativa, pero mientras no lo tengamos tampoco quiere decir que no podamos tener parques eólicos o fotovoltaicos', sentencia.