Radio Vitoria Gaur Actualidad Vitoria-Gasteiz Urtaran insiste en estudiar todas las alternativas para solucionar el problema de tráfico en la zona sur EITB MEDIA Publicado: 07/06/2022 15:50 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 15:50 (UTC+2) El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, se ha referido a la posibilidad de construir una carretera en el sur de la ciudad y ha descartado los proyectos de la ronda sur, planteados a principios de los 2000, y que contaban con la oposición de, entre otros, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Gorka Urtaran 0:23 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Urtaran insiste en estudiar todas las alternativas para solucionar el problema de tráfico en la zona sur

El tráfico va a ir a más en los próximos años con el previsible aumento de la población en el sur de la ciudad. En este contexto, y con respecto a la posibilidad de construir una carretera en el sur de la ciudad, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha vuelto a subrayar esta mañana la necesidad de estudiar todas las alternativas para solucionar el problema de tráfico en la zona.

Eso sí, descarta los proyectos de la ronda sur planteados a principios de los 2000 y que contaban con la oposición de, entre otros, el Centro de Estudios Ambientales (CEA), y no apunta a ninguna alternativa concreta. 'La propuesta de ronda sur que atravesaba Olarizu no, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo dar la mejor solución a las demandas de tráfico que se producen en el sur', ha dicho Urtaran.