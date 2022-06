Radio Vitoria Gaur Actualidad Mercedes-Benz Las claves sindicales del conflicto de Mercedes EITB MEDIA Publicado: 22/06/2022 14:01 (UTC+2) Última actualización: 22/06/2022 14:01 (UTC+2) Analizamos en Radio Vitoria con los dos bloques sindicales las diferencias en la negociación del convenio de empresa con Mercedes-Benz. Escuchar la página Escuchar la página

4.700 trabajadores de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz han sido llamados a una jornada de huelga convocada por separado. El comité de empresa presenta dos bloques diferenciados. Por una parte, ELA, LAB y ESK que suman 14 de los 31 delegados totales en el comité, y, por otra parte, UGT y Comisiones Obreras que disponen de 11 de 31 delegados en el comité. La mayor diferencia entre los bloques tiene que ver con la flexibilidad.

Y es que, ELA, LAB y ESK consideran la flexibilidad como una de las líneas rojas en la negociación. ELA considera que ya hay suficiente flexibilidad, LAB pide no perder poder adquisitivo y ESK cree que otros sindicatos han puesto precio a aceptar esa flexibilidad. Los tres sindicatos marcan como líneas rojas la flexibilidad, el poder adquisitivo, contrato relevo mejorado y el modelo V discriminatorio con nuevas incorporaciones y piden a la empresa cerrar y concretar la movilidad antes de la firma del convenio y regular y acordar las condiciones de las personas que trabajan fines de semana y festivos.

UGT y CC. OO, sin embargo, se muestran dispuestas a negociar sin líneas rojas. UGT reconoce que la flexibilidad ha servido para mantener el empleo en la planta y Comisiones Obreras cree que la flexibilidad puede servir para traer nuevos modelos y la inversión de 1.200 millones a Vitoria-Gasteiz. Critican, además, que 'hay sindicatos no han llegado a ningún acuerdo de convenio en todo el siglo'. Roberto Pastor, de Comisiones Obreras, cree que una inversión tan alta no se puede abordar con la actual flexibilidad y que se podría gestionar. Defiende propuestas alternativas y buena gestión. Ambos sindicatos piden calendarios trimestrales y hacer propuestas y no marcar sólo líneas rojas.

De momento, ELA, LAB y ESK quieren convocar huelga los cinco días de la semana que viene algo que CC. OO y UGT no descartan, aunque primero, quieren hacer una valoración oportuna.