Radio Vitoria Gaur Actualidad Diálogos sociales Rosabel Argote: “Las personas que vienen de Sudán no lo hacen por un futuro mejor, están huyendo de la guerra” EITB MEDIA Publicado: 28/06/2022 11:52 (UTC+2) Última actualización: 28/06/2022 11:52 (UTC+2) Con Ramón Ibeas y Rosabel Argote analizamos la situación de las personas migrantes, las diferencias entre quienes huyen de la guerra de Ucrania y quienes lo hacen de la guerra de Sudán. Ambos denuncian que España no cuente con políticas migratorias ni de refugio. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Rosabel Argote y Ramón Ibeas 26:25 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La pasada semana el intento de saltar la valla en el paso fronterizo de Nador, en Marruecos, nos dejó con al menos 23 personas fallecidas. Es el número oficial de muertos según las autoridades marroquíes, aunque no se sabe exactamente cuántos murieron. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos cree que fueron 27 los fallecidos y otros hablan de 37. Se trata del intento de entrada más mortal de la historia y la asociación denuncia que no se han practicado autopsias ni se ha denunciado el hecho.

Rosabel Argote asegura que se trata de un hecho provocado, un hecho que se podía haber evitado. Recuerda que son personas que "no sólo quieren y desean un futuro mejor, están huyendo de guerras". Diferencia así, entre personas refugiadas de primera y de segunda comparando el caso con la guerra de Ucrania. Y es que la guerra en Ucrania es un conflicto que ha ocupado las primeras páginas, pero hay otros conflictos olvidados de los que no se habla. No crítica la protección y el asilo que se les ha dado a las personas refugiadas ucranianas, si no que lo toma como ejemplo "Ucrania es el perfecto ejemplo de que, si hay una guerra, hay una forma de articular mecanismos de protección que funcionan". Aunque mantiene que no se hace lo mismo con las personas africanas por intereses geoestratégicos.

Ramón Ibeas denuncia que, en estos momentos, España no cuents con buenas políticas migratorias ni de refugio. Habla así de la facilidad que tienen las personas latinoamericanas de llegar al país por avión y la dificultad de quienes vienen de África. Recuerda, además, que la valla fronteriza con España no es el primer paso y que muchas de las personas que huyen de la guerra mueren a manos de las mafias en zonas como en Mali.

Denuncian también que se esté pagando a terceros países para blindar las fronteras, para garantizas que no pasen y "que los países del norte podamos seguir protegiendo nuestro bienestar", declara Argote irónicamente.